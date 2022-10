Naturspektakel Fotos aus der Region: So war die Sonnenfinsternis in Südbayern zu sehen

Mail an die Redaktion DK-Redakteur Johannes Hauser hat die partielle Sonnenfinsternis am Dienstagmittag vor dem Liebfrauenmünster in Ingolstadt fotografiert. Foto: Hauser

Ein besonderes Naturspektakel: Die partielle Sonnenfinsternis über Deutschland hat auch in weiten Teilen Bayerns viele Beobachter begeistert.

Besonders in Schwaben sowie dem Westen und Norden Oberbayerns sei der Blick auf das Naturschauspiel weitgehend unverstellt gewesen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München am Dienstag. „Aber auch im südlichen Franken und Teilen der Oberpfalz konnte man hin und wieder einen Blick erhaschen“, so der DWD-Sprecher weiter.







Eine Fotostrecke mit Bildern aus Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz sehen Sie hier.

Dichte Wolken im Norden und Osten Bayerns

Wegen dichter Wolken sei die Sicht im Norden und Osten Bayerns auf das Naturspektakel insgesamt nicht ganz so gut gewesen wie im Süden und Südwesten. Die partielle Sonnenfinsternis war dadurch entstanden, dass sich der Mond vor die Sonne geschoben und diese teilweise verdeckt hatte.

DK-Redakteur Johannes Hauser hat die partielle Sonnenfinsternis am Dienstagmittag vor dem Liebfrauenmünster in Ingolstadt fotografiert. Auch viele weitere Leser der Mediengruppe Bayern (Passauer Neue Presse, Donaukurier und Mittelbayerische Zeitung) haben ihre besten Fotos aus Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz eingesendet.

− dpa/tka/cav