Spektakel am Himmel Fotos: Supermond in der Region teilweise gut zu sehen

Mail an die Redaktion Der Vollmond ging am Dienstagabend unwirklich groß über Ingolstadt auf. Zahlreiche Leser schicken ihre Fotos vom Supermond an die Redaktion. Fotos: Hauser/Schmidt/Pledl/Parstorfer

Der Supermond versteckt sich etwas hinter der Kapelle von Schönfeld (Landkreis Eichstätt). Foto: Schmidt

Ein Foto von Leserin Nina Pledl aus Asenham (Landkreis Rottal-Inn). Foto: Pledl

Ein Foto von Leser Daniel Parstorfer, aufgenommen um 23.20 Uhr. Foto: Parstorfer

Heller und etwas größer als üblich hat der Mond in der Nacht auf Mittwoch die Blicke auf sich gezogen. Zahlreiche Leser schicken ihre Fotos an die Redaktion.

Das als „Supermond“ bekannte Phänomen erklärt sich dadurch, dass der Erdtrabant unserem Planeten mit einer Entfernung von 360.000 Kilometern relativ nahe kommt und fast gleichzeitig Vollmond ist. Besonders groß wirkt er dann nach seinem Aufgang und kurz vor seinem Untergang am Horizont.

Als Perigäum bezeichnen Fachleute den Punkt, an dem der Mond auf seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde am nächsten kommt. Durchläuft er zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig die Vollmondphase, spricht man von einem Supermond.

Wolkige Nacht in Bayern

Nicht in allen Teilen Deutschlands war der Vollmond diesmal gut zu beobachten: Vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein sei er nicht klar und deutlich zu sehen gewesen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Mittwochmorgen. Dort habe er nur ab und zu durch die Schleierwolken geschienen. Dennoch konnten einige Leser ein gutes Foto ergattern und schickten es an die Redaktion. Haben Sie auch ein tolles Bild vom Supermond? Dann schicken Sie es gerne per E-Mail an die Online-Redaktion an red.online@pnp.de.

− dpa/ajk