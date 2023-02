Fussball Foul von Manchester-Profi Sabitzer sorgt für Wirbel

Bayern Münchens Leihgabe Marcel Sabitzer hat in der englischen Premier League mit einem rüden Foul die Gemüter erhitzt. Beim 3:0 von Manchester United gegen Leicester City am vergangenen Sonntag traf der österreichische Nationalspieler seinen Gegenspieler Wout Faes mit gestrecktem Bein und offener Sohle am Knie, weil er beim Zweikampf kein gutes Timing hatte. Der Belgier Faes konnte weiterspielen.

dpa