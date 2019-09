Verkehr Frachter läuft auf Grund: Donau gesperrt Nach der Havarie ist der Fluss zwischen Deggendorf und Vilshofen gesperrt. Das beeinflusst auch die Schiffe in Regensburg.

Mail an die Redaktion Wie lange der Verkehr ruhen wird, ist nicht klar. Foto: Armin Weigel/Archivbild

Vilshofen.Nach der Havarie eines Frachters ist die Donau zwischen Vilshofen (Landkreis Passau) und Deggendorf für Schiffe gesperrt.

Der Frachter war am Sonntagmorgen auf Grund gelaufen. Es gelangte aber keine Ladung in das Wasser.

Auswirkungen auf Regensburg

Seit Sonntagmorgen dürfen laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg keine Schiffe mehr passieren.

Das habe natürlich auch Auswirkungen auf die Schifffahrt in Regensburg, so ein Sprecher. Es bleibe aber jedem einzelnen Schiff überlassen, ob es in Regensburg warten oder bis Deggendorf weiterfahren will, wo die Sperrung beginnt. Konkrete Zahlen von Schiffen, die außerplanmäßig in Regensburg feststecken, konnte er nicht nennen.

Triebschiff liegt in der Fahrrinne

Probleme mache vor allem das Triebschiff, das „unglücklich“ in der Fahrrinne liege. Während der Leichter, der antriebslose Ladungsbehälter, abseits der Fahrrinne auf einem Felsen liege.

Derzeit werde mit dem Unternehmen und der Versicherung beraten, wie das Schiff abgeschleppt werden kann. Das Schifffahrtsamt rechnet damit, dass es noch mindestens bis Montagabend dauern wird, bis die Sperrung aufgehoben werden kann.

