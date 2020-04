Regierung Frachtflugzeug mit acht Millionen Schutzmasken erwartet Ein großes Frachtflugzeug bringt acht Millionen Schutzmasken für die Bundesregierung nach Bayern.

Mail an die Redaktion Anleitung für das korrekte Aufsetzen der Maske auf der Verpackung einer FFP3 Atemschutzmaske. Foto: Christian Beutler/KEYSTONE/dpa/Symbolbild

München.Der Jet war am Dienstagmorgen im chinesischen Shanghai gestartet und ist nach einer Zwischenlandung in Seoul (Südkorea) auf dem Weg nach München, wie die Lufthansa mitteilte. Am späten Nachmittag sollte die Maschine landen.

Die dringend erwartete Fracht soll von prominenten Gästen in Empfang genommen werden: Angekündigt haben sich Bayern Ministerpräsident Markus Söder, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU), Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Flughafenchef Jost Lammers.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind Schutzmasken Mangelware. Für Aufsehen sorgten zuletzt Vorwürfe, die US-Regierung habe eine Lieferung mit für die Berliner Polizei bestimmten Schutzmasken in die USA umgeleitet.