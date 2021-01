Anzeige

Schifffahrt Frachtschiff läuft zweimal auf Grund Gleich zweimal innerhalb weniger Tage ist ein Gütermotorschiff auf der Donau in Passau auf Grund gelaufen.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Passau.Auf dem Weg zwischen zwei Güterhäfen sei das Schiff offenbar in einen Bereich mit zu wenig Wasser geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach der Havarie am Montag habe die Besatzung das Schiff wegen des steigenden Wasserstandes aus der Lage befreien können.

Doch der Frachter wurde beschädigt, die Feuerwehr musste nach Polizeiangaben eindringendes Wasser abpumpen, die Fracht musste auf ein Ersatzschiff umgeladen werden. Unweltschäden könnten ausgeschlossen werden, so die Polizei. Bereits am Samstag war das rumänische Schiff in Passau havariert und musste von einem anderen Frachter abgeschleppt werden. Verletzte gab es nicht.