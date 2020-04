Anzeige

Agrar Fränkische Weinkönigin: Wahl fällt heuer wegen Corona aus Die Wahl der 65.

Mail an die Redaktion Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes, steht neben Weinfässern. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Würzburg.Fränkischen Weinkönigin wird wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Frühjahr verschoben. Die Entscheidung soll dann voraussichtlich bei einer Veranstaltung in Würzburg fallen, wie das Präsidium des Fränkischen Weinbauverbands beschloss. Die vier Bewerberinnen, die eigentlich in diesem Jahr die Krone wollten, dürften auch 2021 antreten, sagte ein Sprecher der Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH am Freitag. Womöglich kämen weitere Interessentinnen hinzu, so dass der Konkurrenzkampf größer werde.

Weinbau-Präsident Artur Steinmann sagte: „Die vier Kandidatinnen haben sich hervorragend vorbereitet und ein immenses Wissen rund um die Silvaner-Heimat und ihre Weine und Winzer angeeignet. Ich hoffe sehr, dass es ihre berufliche und private Situation zulässt, dass sie an der Wahl 2021 teilnehmen können.“

Die derzeitige Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer aus Castell (Landkreis Kitzingen) soll bis zur Wahl einer Nachfolgerin im Amt bleiben. Zwar war sie bei der Kommunalwahl im März für die Freien Wähler in den Kreistag des Landkreises Kitzingen gewählt worden. Sie könne aber weiter Weinkönigin bleiben, weil sie wegen der Pandemie derzeit weniger Termine habe als ihre Vorgängerinnen, sagte der Sprecher.

Die Wahl erfolgt traditionell durch eine Jury mit Vertretern aus Weinbau, Politik, Wirtschaft, Medien und Tourismus. Die Gewinnerin repräsentiert die Winzer und ihren Weinbau - üblicherweise für zwölf Monate.