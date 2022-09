Agrar Fränkische Winzer starten offiziell Weinlese

Die fränkischen Winzer beginnen am Montag mit der Weinlese. Zum offiziellen Start in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) werden auch Ministerpräsident Markus Söder und Agrarministerin Michaela Kaniber erwartet.

dpa