angeschaut Franken-„Tatort“ läuft Mitte April Die vierte Ausgabe des Franken-“Tatorts“ trägt den Titel „Ich töte niemand“. Sie wird am 15. April ausgestrahlt.

Merken

Mail an die Redaktion Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs im Franken-"Tatort". Foto: Jörg Carstensen/Archiv

Nürnberg.Die vierte Ausgabe des Franken-„Tatorts“ wird am 15. April in der ARD zu sehen sein. Dies teilte der Bayerische Rundfunk am Mittwoch in München mit. Regie geführt hat bei der neuen Folge des Kultkrimis aus Nordbayern Max Färberböck (67) – wie schon bei der Premiere des fränkischen TV-Ermittlerteams im Jahr 2015.

In „Ich töte niemand“ müssen sich die Hauptkommissare Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) mit dem Mord an einem Geschwisterpaar beschäftigen – verbunden mit dem rätselhaften Tod eines Polizeikollegen.

Den ersten Franken-„Tatort“ mit dem Titel „Der Himmel ist ein Platz auf Erden“ hatten vor drei Jahren rund zwölf Millionen Zuschauer gesehen. Der Krimi gehört damit zu den erfolgreichsten „Tatort“-Episoden der vergangenen 20 Jahre. Die zweite und die dritte Ausgabe des Nordbayern-Krimis sahen jeweils mehr als acht Millionen Menschen. Der fünfte Franken-„Tatort“ im nächsten Jahr wird in Bayreuth spielen. Arbeitstitel ist „Ein Tag wie jeder andere“.

Zum Abschluss der Dreharbeiten durfte unser Kollege hinter die Kulissen blicken.

Alles aus der Welt des Fernsehens lesen Sie in unserem Spezial „angeschaut“!