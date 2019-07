Fernsehen Franken-Tatort-Team dreht trotz Hitze Der sechste Franken-Tatort ist bald im Kasten – und schließt thematisch an die Premiere aus dem Jahr 2015 an.

Von Martin Schülbe

Mail an die Redaktion Beim Dreh in Fürth: Tatort-Redakteurin Stephanie Heckner mit Schauspieler Fabian Hinrichs Fotos: Nicolas Armer/dpa

Fürth.Das gelbe Rennrad ist beinahe selbst schon ein Star. In vier der bislang fünf Franken-Tatort diente es Fabian Hinrichs als Gefährt, wenn er als Hauptkommissar Felix Voss mal nicht im Dienstwagen unterwegs war.

Eigentlich sitzt er die meiste Zeit auf dem Rad, wie von seinen Kollegen am Set in Fürth zu erfahren und auch zu sehen ist. Hier und in Nürnberg wird seit dem 3. Juni bis zum Donnerstag der sechste Franken-Tatort gedreht. Heute sind ausnahmsweise Zuschauer erwünscht, nämlich die Presse, um die Hinrichs ein paar Runden radelt und schließlich bei der Gruppe Halt macht.

Fahrrad einem Frauenarzt abgekauft

Im Produktions-Lkw lande das Rad nach Drehschluss nicht, berichtet er. Vor ein paar Jahren habe er es privat einem Münchner Frauenarzt über eBay abgekauft – für 300 Euro. „Beim Filmen ist man ja eher fremdbestimmt“, erklärt Hinrichs schmunzelnd, „aber mit meinem Rad kann ich nach den Dreharbeiten hin, wo ich will“. Er fahre dann die Pegnitz rauf und runter, zum Biergarten oder zur Nürnberger Burg. Dann werde er natürlich auch erkannt, ganz anders als beispielsweise in Berlin oder München. „In Franken fühle ich mich manchmal ein bisschen so, als würde ich in einen Saloon kommen“, sagt er. „Da sind plötzlich alle ganz still und drehen sich nach mir um.“

Beinahe 40 Grad zeigt das Thermometer an – jeder, der kann, hält sich im Schatten der Ulmen, Linden und Akazien in der Hornschuchpromenade auf. Doch die Mittagspause geht gerade zu Ende, und die am Vormittag nach vielen Wiederholungen immer noch nicht abgedrehte Szene muss in den Kasten kommen. Das Team um Regisseur Max Färberböck werkelt geschäftig in der Sonne. Auch er hat wenig Zeit, sagt freundlich „Grüß Gott“ und verschwindet wieder. Für ihn ist es schon der dritte Franken-Tatort.

Opfer wurde mit Sushi-Messer getötet

Stephanie Heckner, die verantwortliche Redakteurin des Bayerischen Rundfunks, berichtet von der Handlung: „Hier wohnt Barbara Sprenger“, erzählt sie und deutet auf das Sandsteingebäude. „Sie wurde an ihrem Geburtstag mit einem Sushi-Messer getötet.“ Ein Leichenwagen parkt vor dem Eingang. Heckner berichtet weiter, dass es abgesehen von dem Messer, das die Ermittler gereinigt in der Spülmaschine fänden, keine Spuren am Tatort gebe – eine Kollegin von Sprenger jedoch geständig sei. „Ab hier wird der Tatort dann richtig spannend.“

Denn ihr Motiv für den Mord verrate die Kollegin nicht, und so gehe es in dem Streifen mit dem Titel „Die Nacht gehört dir“ um die Suche nach dem Warum. Dabei stelle sich heraus, dass das Opfer auf mehreren Onlineplattformen nach einem Partner gesucht hat. Heckner: „Unser Thema ist die Sehnsucht nach Liebe in einer Zeit, in der die Beziehungsunfähigkeit immer mehr zunimmt.“ Damit schließe man an den ersten Franken-Tatort aus dem Jahr 2015 an, in dem es ebenfalls um die Sehnsucht nach Liebe ging.

Wie die Geschichte um den Mord im Sandsteinhaus weitergeht, ist erst im kommenden Jahr im Ersten sehen. Hinrichs schwärmt derweil vom fränkischen Bier, einem hiesigen Thai-Restaurant und seinem Mobiltelefon, einem Klapphandy mit großen Tasten und Notruftaste: „Eigentlich ist es für Senioren. Es kann runterfallen, aber sonst nichts.“ Und er berichtet, dass er die Sonne eigentlich ganz angenehm findet, vermutlich als einziger im Team.

„Oft erzählt man im Film ja Sommer und dreht im Herbst, muss trotzdem im T-Shirt rumlaufen und wird dann krank.“ Eli Wasserscheid, die Kommissarin Wanda Goldwasser spielt, sieht das anders: Die Sandsteinmauer etwa strahle ganz schön Hitze ab, zusätzlich zur Sonne. „Aber wir haben hier lauter helfende Elfen“, sagt die Darstellerin. „Da kommt immer jemand herbei und gibt einem zu trinken oder wedelt mit einem Fächer.“

Wasserscheid führt sich beim Tatort wohl

Überhaupt fühle sie sich sehr wohl im Franken-Tatort, berichtet Wasserscheid: „Nach sechs Produktionen kennt man sich einfach.“ Außerdem stammt die Münchnerin aus Franken, wurde in Bamberg geboren. Ebenfalls Franke und vermutlich der Darsteller mit dem kürzesten Weg ist der in Nürnberg geborene und in Fürth wohnhafte Matthias Egersdörfer.

Zum Thema Hitze verweist der Darsteller von Hauptkommissar Michael Schatz schlicht auf seinen Sonnenhut. Begegnungen mit Tatort-Fans liefen meist so ab, dass sie ihm gegenüber nur ein gestammeltes „Tatort, Tatort“ hervorbrächten, berichtet er in fränkischer Gelassenheit: „Ich sage dann ebenfalls Tatort, Tatort, womit sich das erübrigt.“ Ein paar Meter weiter lehnt Hinrichs sein Rad an die Sandsteinmauer, diesmal jedoch als Requisit. Dann gesellt er sich zu Dagmar Manzel, der Darstellerin von Hauptkommissarin Paula Ringelhahn. Es ist ihre erste gemeinsame Szene, die Ankunft des Duos am Tatort. Ringelhahn wirkt abgeklärt, Voss eher salopp.

„Sein Charakter kommt gerade aus einer lockeren, privaten Situation“, erklärt die Redakteurin. Eine Liebesgeschichte? Wird nicht verraten. Manzel nimmt sich nach dem Dreh noch etwas Zeit. Mindestens 30 Mal habe man diese Szene nun gedreht, berichtet sie sichtlich geschafft. Wie es ihr bei dem Wetter geht? „Nicht gut.“ Dennoch – sie sei froh, wieder hier zu sein. Als Vegetarierin könne sie zwar mit dem fränkischen Essen nicht viel anfangen, aber mit dem fränkischen Bier. Und mit den Franken: „Einmal, als wir gedreht haben, hielten Anwohner einen Zettel ins Fenster, auf dem „Guter Job!“ stand.“