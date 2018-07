Agrar

Frankens Imker haben viel Honig geerntet

Die Bienen in Nordbayern haben heuer viel Honig produziert. „In Franken ist die Honigernte bisher sehr gut“, sagte der Präsident des Deutschen Imkerbunds, Peter Maske, in Schwarzach am Main (Landkreis Kitzingen). Nicht nur die Obstblüte sei ein toller Erfolg. Die Insekten konnten auch viel Waldhonig einfliegen.