Kommunen

Frankens Weinkönigin Carolin Meyer macht jetzt Politik

Die fränkische Weinkönigin des Jahres 2019, Carolin Meyer, macht jetzt Politik: Bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag zog die 24-Jährige in den Kreistag des Landkreises Kitzingen ein, wie sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.