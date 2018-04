Wirtschaft Frankenstadt ächzt unter dem Boom Herzogenaurach hat mehr Jobs als Bürger. Der Erfolg von Puma und Co. hat seinen Preis: Es fehlt an Häusern, Straßen und ÖPNV.

Von Klaus Tscharnke, dpa

Mail an die Redaktion Die Altstadt von Herzogenaurach mit dem Fehnturm: Die Sportartikel-Hauptstadt boomt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Herzogenaurach.Hier fränkische Fachwerkidylle, dort die futuristische Architektur boomender Weltkonzerne: Die Großen des internationalen Sportartikel-Business, Adidas und Puma, wollen im Frühjahr mit der Eröffnung neuer Gebäudekomplexe weitere architektonische Ausrufezeichen setzen. Herzogenaurach, Heimat von gleich drei Weltkonzernen, erlebt derzeit einen beispiellosen Bauboom.

Den Wettstreit der Rivalen Adidas und Puma um die sichtbarste Präsenz an dem Ort, in dem beide ihre Wurzeln haben, gewinnt womöglich Puma. Im Norden Herzogenaurachs erhebt sich das torartige Ensemble der erweiterten Puma-Firmenzentrale. Die Bürokomplexe beiderseits der Umgehungsstraße sind in luftiger Höhe mit einer 85 Meter langen Gangbrücke verbunden – getragen von zwölf Stahlseilen eines 36,6 Meter hohen Pylonen. Der neue Komplex werde demnächst bezogen, sagt eine Puma-Sprecherin.

Eine ganze „World of Sports“

Im Stadtteil „Herzo Base“, benannt nach der dort einst untergebrachten US-Kaserne, gehören Kräne seit Jahren zum gewohnten Bild. Auf der weitläufigen Anhöhe, die die US-Militärs als Horchposten gen Osten nutzten, ließ sich in den 1990ern der Sportartikelkonzern Adidas nieder. Auf 39 Hektar ist hier in den vergangenen 25 Jahren die „World of Sports“ entstanden – eine campusartige Ansammlung von Bürogebäuden, Ausstellungshallen, Mitarbeiter-Restaurants, Betriebs-Kindergarten, einem Betriebs-Fitnessstudio und weitläufigen Grün- und Sportanlagen.

Hinzu kommt demnächst die „Arena“, ein auf schrägen Stützen ruhender Komplex für 2000 Mitarbeiter. Er soll Anfang 2019 eröffnen. Kurz vor der Fertigstellung steht das Eventzentrum samt Mitarbeiter-Restaurant.

Beide Weltkonzerne reagieren mit ihrem Bauboom vor allem auf ihr starkes Wachstum seit 2013/2014. Dass vor allem Adidas nach den jüngsten Umsatzsprüngen bei seiner Infrastruktur an Grenzen stößt, hatte erst im März Adidas-Chef Kasper Rorsted eingeräumt. Allein in Herzogenaurach arbeiten rund 5600 der knapp 56 900 Adidas-Mitarbeiter. Rund 1100 sind es am Standort Herzogenaurach bei Puma.

An Arbeitsplätzen herrscht in dem Frankenstädtchen kein Mangel. Theoretisch gibt es für jeden der 24 000 Herzogenauracher – vom Neugeborenen bis zum Greis – einen Job. Und selbst dann blieben noch Arbeitsplätze unbesetzt. „Seit einigen Monaten haben wir mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze als Bürger“, berichtet Bürgermeister German Hacker (SPD).

Jeden Morgen im Stau

Was das für die Kleinstadt und ihre Nachbarorte bedeutet, lässt sich an allmorgendlichen Staus ablesen. Die Stadt hat einen Einpendlerüberschuss von 13 500 Beschäftigten. Die meisten nutzen, mangels attraktiver Alternative, notgedrungen das Auto. Die Bahn nach Herzogenaurach wurde vor Jahrzehnten eingestellt. Der Bürgermeister setzt auf die Pläne für eine Stadtumlandbahn nach Erlangen und Nürnberg. Bis sie kommt, bietet Adidas den in Nürnberg lebenden Mitarbeitern einen Bustransfer nach Herzogenaurach an. Drei firmeneigene Buslinien erschließen die benachbarte Großstadt.

Drei Weltkonzerne in einer Stadt Schaeffler Autozulieferer Schaeffler ist, neben Adidas und Puma, der dritte Herzogenauracher Weltkonzern. 8400 Menschen arbeiten bei dem 1946 gegründeten Unternehmen. Hier stehen Schaefflers Konzernzentrale und ein großes Werk, außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Akademie für Mitarbeiter.

Adidas Adidas, 1949 von Adolf Dassler mit 47 Mitarbeitern gegründet, gilt nach Nike als zweitgrößter Sportartikelhersteller der Welt.

Puma Puma wurde 1948 von Bruder Rudolf Dassler gegründet. Der Konzern setzte im vergangenen Jahr 2017 4,14 Milliarden Euro um.

Von der Vorstellung, einmal in Herzogenaurach leben zu können, haben sich viele Beschäftigte verabschiedet. Für großzügigen Wohnungsbau fehle es an Bauland, macht der Bürgermeister klar. Ein bisschen zulegen will die boomende Stadt: Der Bau von 5000 Wohnungen sei mittelfristig geplant, 3000 am Stadtrand, 2000 in Baulücken.

Angesprochen auf den Geldsegen, mit dem die 24 000-Einwohner-Stadt durch Gewerbesteuer seiner Weltkonzerne profitiert, gibt sich der Bürgermeister zurückhaltend. Klar, mit im Schnitt 32 Millionen Euro Gewerbesteuer seit 2007 liege Herzogenaurach deutlich über dem, was in die Kassen vergleichbarer Kommunen fließe. „Aber mit den Firmenerweiterungen sind auch erhebliche kommunale Investitionen verbunden“, macht Hacker klar. Man nehme nur die geplante Südumgehung, mit der ein stark belasteter Ortsteil vom täglichen Pendlerverkehr entlastet werden soll. „Die Straße kostet 40 Millionen Euro. Mit 20 Millionen Euro ist die Stadt dabei.“

