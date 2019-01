Fussball Frankfurt verleiht Abwehrspieler Knothe nach Pipinsried Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt verleiht Abwehrspieler Noel Knothe für ein halbes Jahr.

Frankfurt.Der 19-Jährige wird in der Rückrunde für den bayerischen Regionalligisten FC Pipinsried auflaufen, wie die Hessen am Dienstag mitteilten. „Für einen jungen Spieler ist es enorm wichtig Spielpraxis zu bekommen“, begründete Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic den Wechsel in einer Mitteilung. Beim Bundesligisten kam Knothe bislang nur in Testspielen zum Einsatz. In Frankfurt hat der Youngster noch einen Vertrag bis 2020.