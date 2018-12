Neuwahlen Franz Löffler führt den Bezirketag Die Mehrheit der Delegierten stimmt für Löffler, den Chamer Landrat und Oberpfälzer Bezirkstagspräsidenten.

Das neue Präsidium des Bayerischen Bezirketags Foto: Constanze Hölzl

Bayreuth.Franz Löffler ist der Präsident des neu aufgestellten Bayerischen Bezirketags. Der Chamer Landrat und Bezirkstagspräsident der Oberpfalz erhielt bei der konstituierenden Vollversammlung in Bayreuth 39 der insgesamt 69 Delegiertenstimmen. 24 Stimmen waren ungültig – eine ungewöhnlich hohe Zahl, sagte Bezirketags-Sprecher Ulrich Lechleitner. Das könne mit den neuen Kräfteverhältnissen zusammenhängen. So seien die Grünen bei der Wahl der Bezirkstage, die jeweils Vertreter in die Gremien des Bezirketags entsenden, erstarkt. Zudem sei nun die AfD vertreten.

Zur Ersten Vizepräsidentin wählten die Delegierten Barbara Holzmann (Grüne), die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin aus Schwaben, mit 39 von 64 abgegebenen gültigen Stimmen. Gewählt wurde auch der Zweite Vizepräsident und Schatzmeister. Hier erhielt Rainer Schneider (Freie Wähler), der stellvertretende Bezirkstagspräsident von Oberbayern, 42 von 51 abgegebenen gültigen Stimmen. Löffler dankte seinem Vorgänger Josef Mederer, der das Amt des Bezirketagspräsidenten seit 2013 innehatte.

Viele Herausforderungen in den nächsten Jahren

Der neue Verbandspräsident erklärte in der anschließenden Pressekonferenz, mehr alte Menschen in der Gesellschaft dürften nicht automatisch zur Folge haben, dass mehr Altenheime eröffnet werden. Gefragt seien „innovative Ideen“. Dazu zählten ambulante Wohnformen. Löffler unterstrich die Herausforderungen der nächsten Jahre, darunter die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes mit der flächendeckenden Einführung eines Krisendienstes. Auch möchte er die Pflegeberufe für junge Menschen attraktiver machen. „Im Zentrum der Bezirksaufgaben sind die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Zusammen mit den Mitstreitern auf Verbandsebene möchte ich mich für Verbesserungen für die sozial Schwachen einsetzen“, erläuterte Löffler.

Besonders der Krisendienst, an den sich psychisch Kranke in schwierigen Situationen bei Tag und Nacht wenden können sollen, müsse „optimal funktionieren“, betonte Löffler. Neben der Leitstelle in jedem Bezirk solle auch die „Vernetzung in der Fläche“ ausgebaut werden. Das Gesetz zur Hilfe für psychisch Kranke soll deren Versorgung stärken. Ziel sei unter anderem, negative Vorurteile gegen psychische Erkrankungen weiter abzubauen und Betroffenen Anlaufstellen zu geben. Um das Gesetz war heftig gerungen worden. Mitte Juli hatte der Landtag einer abgeschwächten Fassung zugestimmt. (dpa)

