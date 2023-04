Champions League Franzose Turpin pfeift Bayern gegen Manchester City Der Franzose Clément Turpin wird das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Manchester City leiten. Für den 40 Jahre alten Schiedsrichter ist das Viertelfinal-Rückspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena schon die siebte Königsklassenpartie mit Beteiligung des FC Bayern. Positiv für den deutschen Fußball-Rekordmeister: Es gab noch keine Niederlage, wenn Turpin pfiff. In dieser Saison gab es zum Start der Gruppenphase ein 2:0 der Münchner bei Inter Mailand.

dpa

Mail an die Redaktion Schiedsrichter Clement Turpin aus Frankreich kontrolliert vor dem Spiel das VAR-System für den Videobeweis. Foto: Ina Fassbender/Ina Fassbender/dpa/Archivbild

München.Bayern-Kapitän Thomas Müller hat besondere Erinnerungen an Turpin. Der Franzose zeigte dem Münchner im Dezember 2018 beim 3:3 bei Ajax Amsterdam in der Gruppenphase nach einem groben Foulspiel die Rote Karte. Müller traf Gegenspieler Nicolas Tagliafico in der Szene, die zum Platzverweis führte, am Kopf, wenn auch unbeabsichtigt.

Die Bayern müssen im Rückspiel gegen Man City ein 0:3 aufholen, um doch noch ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen.