Gewalttat in Chiemgau Frau (23) nach Clubbesuch getötet: Polizei sucht Fotos und Videos

Mail an die Redaktion Bereitschaftspolizisten suchten am Dienstag das Ufer der Prien von Aschau im Chiemgau bis zur Fundstelle in Kaltenbach ab. Foto: Nitzsche

Zur Aufklärung des gewaltsamen Todes einer jungen Frau in Oberbayern sucht die Polizei nach Foto- und Videoaufnahmen aus einem Musikclub.

Gefragt sei Material, das von Sonntagabend an im „Eiskeller“ in Aschau im Chiemgau oder im Umfeld der Disko gemacht worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Wer Bilder oder Filme habe, könne diese demnächst der Polizei über einen Link im Internet zur Verfügung stellen.







Etwa 40 Ermittlerinnen und Ermittler versuchen, das Tötungsdelikt zu klären. „Es gibt noch sehr viele Leute, die wir vernehmen müssen“, sagte die Polizeisprecherin. Darunter seien Clubmitarbeiter und Hunderte Gäste, die von Sonntagabend an in der Disko waren. Das Opfer, eine 23-Jährige aus Aschau, hatte an dem Abend im „Eiskeller“ gefeiert. Stunden später hatte ein Passant die Leiche der jungen Frau aus dem oberbayerischen Landkreis Rosenheim tot im Fluss Prien entdeckt - etwa zehn Kilometer vom Club entfernt.

Gestern Nachmittag wurde im Fluss Prien eine weibliche Leiche geborgen. Die junge Frau fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer.



Die Soko "Club" der Kripo Rosenheim bittet um Zeugenhinweise ➡ Hinweistelefon: 0800-5565101



Alle Details: https://t.co/IcYTuF4mRm pic.twitter.com/Btv07CgZ49 — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) October 4, 2022





„Die Obduktion ist am Montag erfolgt, aber die Untersuchungsergebnisse liegen uns noch nicht alle vor“, sagte der Sprecher. Die Todesursache wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen, aber fest stehe, dass die 23-Jährige gewaltsam starb. Ob auch ein Sexualdelikt vorliege, müsse noch ermittelt werden. „Wir schließen das nicht aus.“

