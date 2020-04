Anzeige

Kriminalität Frau attackiert Ehemann mit Küchenmesser Eine Frau hat ihren Ehemann in Bischberg bei Bamberg mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bischberg.Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch schlug die 37-Jährige zunächst auf den drei Jahre älteren Mann ein. Dann habe sie mit dem Messer mehrmals in Richtung des Mannes gestochen, dieser habe den Angriff abgewehrt und sich dabei an Handgelenk und Oberarm verletzt. Der Mann habe der Frau am Ostersonntag das Messer abgenommen. Polizisten nahmen sie schließlich fest. Ein Richter schickte die Frau am Montag wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.