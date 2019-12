Zeugenaufruf Frau aus Vohenstrauß weiter vermisst Die 55-jährige Andrea Scherr aus Vohenstrauß wird weiter vermisst. Nun wurde eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet.

Mail an die Redaktion Andrea Scherr aus Vohenstrauß wird vermisst. Foto: privat

Vohenstrauß.Seit Sonntag, 1. Dezember gilt Andrea Scherr aus Vohenstrauß vermisst. Sie könnte sich aufgrund einer Erkrankung in einer lebensbedrohlichen Situation befinden. Umfangreiche Suchmaßnahmen in Deutschland und Tschechien blieben bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet.

Die Vermisste wurde am Sonntag, zuletzt gegen Mittag, von einer Bekannten im Vohenstraußer Ortsteil Oberlind gesehen. Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen erbrachten bislang keine Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort von der 55-Jährigen. Zu den Maßnahmen zählten Absuchen mit mehreren Streifen, Hunden und Polizeihubschraubern in Bayern und Tschechien, da nicht auszuschließen ist, dass sich die Gesuchte auf tschechischem Hoheitsgebiet befindet. Die Polizei fahndet auch öffentlich mit Fotos nach der Vermissten. Dazu zählen ebenso Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken auf den Seiten der Polizei Oberpfalz.

Seit gestern wird eine 55-jährige Frau aus #Vohenstrauß vermisst. Sie könnte aufgrund einer Erkrankung in einer lebensbedrohlichen Situation sein. Lichtbild der Vermissten sowie Hinweise auf den Pkw mit welchem sie unterwegs sein könnte, findet ihr hier: https://t.co/jV6dkEAcnm pic.twitter.com/iSEFhrLuiN — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) December 2, 2019

Bislang gingen fünf Hinweise bei der Polizei ein, die leider noch nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben. Daher ist die Bevölkerung weiterhin aufgerufen, Hinweise an die Ermittler weiterzugeben.

Andrea Scherr wird wie folgt beschrieben:

55 Jahre

ca. 170 cm groß

ca. 75 kg

normale Figur

Brillenträgerin

kräftig blaue Jacke, knielang, abgesteppt

blaue Jeans

Mütze mit Fellimitat, großer Umschlag, seitlich mit „Bommel“-ähnlichen Quasten

große Narbe am linken Schlüsselbein

Sie ist möglicherweise mit einem grauen Renault Modus mit dem amtlichen Kennzeichen SAD-RA 828 unterwegs.

Hinweise zum Verbleib der Vermissten oder zu dem gesuchten Fahrzeug nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer (0961) 401-291 entgegen. Wer den aktuellen Aufenthaltsort von Andrea Scherr kennt, möge sich bitte sofort an den Polizeinotruf 110 wenden.

