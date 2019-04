Unfälle Frau bei Kollision in Auto eingeklemmt und schwer verletzt Ein 32-Jähriger ist auf der Bundesstraße 8 mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto kollidiert.

Zwischen den Blaulichtern auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall. Foto: Stefan Puchner/Archivbild

Straubing.Die 30 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurde bei dem Unfall auf Höhe des Tierparks Straubing in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Die Feuerwehr befreite sie aus dem Auto. Ihre Beifahrerin sowie der 32-Jährige wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B8 war während der Unfallaufnahme vorübergehend voll gesperrt.