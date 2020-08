Anzeige

Unfälle Frau bei Kollision zweier Schlauchboote schwer verletzt

Winzer.Als die beiden Schlauchboote bei Winzer (Landkreis Deggendorf) kollidierten, ging eine 25-jährige Insassin über Bord und stieß sich an einer Schraube des Außenbordmotors, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau sei nach dem Unfall am Freitag mit Schnittwunden und Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren beide Bootsführer alkoholisiert. Zum genauen Unfallhergang wird noch ermittelt. Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk über den Unfall berichtet.