Kriminalität Frau beschädigt Gräber auf Nürnberger Friedhof Eine 54-Jährige hat mit einem Auto Teile eines Friedhofs in Nürnberg verwüstet.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Sie habe zahlreiche Gräber beschädigt, indem sie mit ihrem Pkw über das Friedhofsgelände im Stadtteil Gartenstadt gefahren sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Außerdem habe die Frau bei dem Vorfall am frühen Morgen Blumen aus Gräbern gerissen und Kreuze umgeworfen. Die Polizei rückte nach einem Hinweis an, dass ein Pkw das Eingangstor des Friedhofs beschädigt habe. Die Beamten gehen von einer psychischen Erkrankung der 54-Jährigen aus.