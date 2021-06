Anzeige

Notfälle Frau entdeckt männliche Leiche im Inn: Polizei ermittelt Eine männliche Leiche hat eine Frau nahe der österreichischen Grenze im Inn entdeckt.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nußdorf am Inn.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Identität des am Montag in Nußdorf am Inn (Landkreis Rosenheim) geborgenen Toten zunächst unklar. Der Mann mit sehr kurzen Haaren oder Glatze sei schätzungsweise mindestens 60 Jahre alt gewesen, bis auf Socken und Bergschuhe habe der Tote keine Kleidung getragen. Die Todesursache war zunächst unklar, den Angaben zufolge gab es am Mittwoch keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Kripo Rosenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

