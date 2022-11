Landgericht Frau erstochen - Gericht will Urteil verkünden

Im Prozess um die tödlichen Messerstiche auf eine Frau in Fürth will das Landgericht in Nürnberg heute um 13.00 Uhr ein Urteil verkünden. Ein 45-Jähriger ist in dem Verfahren unter anderem wegen Totschlags angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Frau im vergangenen Dezember auf dem Parkplatz vor ihrem Haus mit einem Messer angegriffen zu haben. Sie starb später im Krankenhaus.

dpa