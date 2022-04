Anzeige

Kreis Wunsiedel Frau fährt mit drei Promille Mit drei Promille im Blut ist eine Autofahrerin in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) unterwegs gewesen. Die 40-Jährige sei am Dienstag ohne Kennzeichen gefahren und deshalb von den Beamten kontrolliert worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab knapp über drei Promille. Die Frau wurde daraufhin für einen Bluttest ins Krankenhaus gebracht.

