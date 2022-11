Donau-Ries Frau fährt mit geplatzten Reifen Auto: Wagen fängt Feuer

Eine Autofahrerin ist nach dem Platzen zweier Reifen in Schwaben auf den Felgen weitergefahren, bis ihr Wagen Feuer fing. Die 87-Jährige sei mit ihrem Auto in Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) gegen den Bordstein geprallt und habe nicht gemerkt, dass dabei zwei Reifen platzten, teilte die Polizei am Montag mit. Wegen der starken Hitze beim Fahren auf den Felgen habe das Auto angefangen zu brennen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Frau blieb unverletzt und erhielt eine Verwarnung.

dpa