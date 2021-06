Anzeige

Verkehr Frau fährt ungebremst in Kreuzung: Drei Menschen verletzt Bei einem Autounfall in Ornbau (Landkreis Ansbach) sind drei Frauen verletzt worden, eine davon lebensgefährlich.

Mail an die Redaktion Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ ist auf einem Einsatzwagen angebracht. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ornbau.Eine 18-Jährige sei ungebremst in eine Kreuzung gefahren und mit ihrem Auto in den Wagen einer 64-Jährigen gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 64-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß am Dienstagabend mittelschwer verletzt. Ihre 17 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam.

