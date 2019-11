Verkehr Frau fährt ungebremst in Straßenschilder Eine Frau ist Montagnacht in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Reifen auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Dingolfing.Die Polizei vermutet, dass sie aus medizinischen Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren und mehrere Straßenschilder umgefahren hatte, wie ein Sprecher am Dienstagmorgen sagte. Die 53-Jährige sei bewusstlos in ihrem Wagen gefunden worden. „Was der Grund für diese Bewusstlosigkeit war, wissen wir noch nicht“, sagte der Sprecher. Sie sei per Hubschrauber ins Universitätsklinikum in Regensburg gebracht worden.