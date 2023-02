Rhön-Grabfeld Frau fällt in kochendes Wasser: Schwer verletzt

Eine Frau ist bei einem Arbeitsunfall in Ostheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) schwer verletzt worden. Die 54-Jährige stolperte am Donnerstag bei der Arbeit und fiel rückwärts in einen großen, mit kochendem Wasser gefüllten Behälter, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei zog sie sich Verbrühungen ersten und zweiten Grades am rechten Arm und am Gesäß zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Spezialklinik. Welcher beruflichen Tätigkeit die Frau genau nachgeht, war zunächst nicht bekannt.

dpa