Kriminalität Frau findet beim Aufräumen Handgranate

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Augsburg.Einen gefährlichen Fund hat am Freitag eine Frau auf ihrem Grundstück im Augsburger Stadtteil Göggingen gemacht: Beim Aufräumen entdeckte sie in einem Holzschuppen eine Handgranate, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hinzugezogene Experten des Landeskriminalamts bestätigten, dass die Granate noch funktionstüchtig sei und entschärften sie vor Ort. Wie sie in den Schuppen kam, war vorerst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Angaben zur Herkunft der Waffe machte sie aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht.