München Frau flüchtet mit Roller vor Kontrolle

Eine 18-Jährige ist mit dem Roller vor einer Verkehrskontrolle in München geflüchtet und dabei mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Die Frau sowie der 19-jährige Beifahrer seien leicht verletzt worden, berichtete die Polizei. Die Beamten, die der 18-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag hinterherfuhren, sprachen von äußerst gefährlichen Fahrmanövern bei der Flucht. Als die Frau auch noch falsch in eine Einbahnstraße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß.

dpa