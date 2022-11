Standorttreue Tiere Frau fotografiert Wolf in der Oberpfalz von Franziska Kirschner

Mail an die Redaktion Einen Wolf hat eine Frau in der Oberpfalz entdeckt. −Symbolbild: Andrea Bohl, Pixabay

Neustadt a.d. Waldnaab, Stadt.In der Nähe ihres Hofes hat eine Frau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz einen Wolf entdeckt und fotografiert.







Nach einer Überprüfung kann bestätigt werden, dass es sich um einen wirklich um einen Wolf handelt, teilt ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Augsburg am Donnerstag mit.

Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. In dem Landkreis leben standorttreue Wölfe.

Nicht nur in der Oberpfalz beschäftigt der Wolf die Menschen. Erst am Montag verkündeten Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (FW), dass die ersten von rund 1400 Almen und Alpen in Bayern nun offiziell als vor Wolfsangriffen " " gelten.

