Nußdorf Frau hört nicht auf zu reden: Ehemann flüchtet - und ruft Polizei

Nußdorf.Weil seine Frau nicht aufgehört hat zu reden, hat ein Mann in Nußdorf (Landkreis Traunstein) die Polizei gerufen - und ist dann geflüchtet.

Laut Polizei war die Frau nach dem Besuch des Rosenheimer Volksfestes „augenscheinlich stark alkoholisiert“ nach Hause gekommen. Durch den „permanenten Redefluss seiner Frau“ fühlte sich ihr Ehemann dermaßen bedrängt, dass er die Polizei rief.







Während der nach Polizeiangaben „hörbar verängstigte“ Mann mit den Beamten am Telefon sprach, flüchtete er durch Haus und Garten - allerdings ohne Erfolg: Bei seiner Flucht am Freitag folgte die Frau ihrem Mann allerdings und redete weiter auf ihn ein.

Mann schläft, Frau redet weiter

Auch die Beamten konnte sich vor Vor Ort ein Bild vom Mitteilungsbedürfnis der Frau machen, das laut Polizei „noch immer nicht versiegt“ war. Die Polizei verständigte sich mit dem Paar darauf, dass sie in unterschiedlichen Räumen schlafen. So fand zumindest der Mann seinen lang ersehnten Schlaf. Die Frau dagegen hatte noch etwas mitzuteilen: Sie rief bei der Polizeiinspektion Traunstein an, um in längeren Ausführungen klarzustellen, dass nicht sie, sondern ihr Ehemann, zu viel getrunken habe.

− age/dpa