Unfälle

Frau in Autowaschanlage eingeklemmt

Diese Autowäsche ist gründlich schief gegangen: Während ihr Wagen gereinigt werden sollte, wollte sich eine Frau im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber in das Fahrzeug setzen - entgegen der Anweisung in der Waschanlage. Die 47-Jährige rutschte beim Einsteigen jedoch aus und ihr Fuß wurde von der bereits in Gang gesetzten Wascheinheit in der noch offenen Autotür eingeklemmt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.