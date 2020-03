Kriminalität Frau in Lindauer Hotel getötet: Verdächtiger gefasst In einem Lindauer Hotel soll eine 31 Jahre alte Frau getötet worden sein.

Lindau.Nach Angaben der Polizei vom Montag ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Dieser soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Nähere Details zu der Tat wollte das Polizeipräsidium in Kempten im Laufe des Nachmittags bekanntgeben. Am Sonntagabend hatte es in dem Hotel einen großen Polizeieinsatz gegeben. In der Folge war die Leiche der 31-Jährigen entdeckt worden.