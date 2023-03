Notfälle Frau in „psychischer Ausnahmesituation“: Polizist gebissen

Eine Frau hat in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) die Polizei zu sich ins Haus gerufen und dann einen der Beamten gekratzt und gebissen. Außerdem bedrohte und beleidigte sie die Einsatzkräfte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach rief die 36-Jährige am Samstagvormittag den Polizeinotruf und soll dabei den Angaben zufolge einen „verwirrten Eindruck“ gemacht haben. Sie habe sich in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befunden.

dpa