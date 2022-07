Anzeige

Er ging selbst zur Polizei Frau in Rottal-Inn getötet: Haftbefehl wegen Mordes gegen Lebensgefährten

Mail an die Redaktion In diesem Haus in Gangkofen ist die Leiche einer 46-jährigen Frau gefunden worden. Gegen ihren Lebensgefährten ist inzwischen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Foto: Kreibich

Nachdem in einem Einfamilienhaus in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) die Leiche einer 46-jährigen Frau gefunden wurde, ist am Sonntag gegen ihren 50-jährigen Lebensgefährte Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden.

Der 50-Jährige gilt als dringend tatverdächtig, seine Lebensgefährtin am Samstag mit einem schweren Gegenstand getötet zu haben. Kurz vor 11 Uhr war der Mann auf der Wache der Polizei Eggenfelden erschienen zeigte sich deswegen selbst an. Kurz danach fanden Einsatzkräfte die Leiche der Frau wie vom Lebensgefährten beschrieben in dem Einfamilienhaus gefunden, in dem das Paar zusammen wohnte.







Obduktionsergebnis da

„Eine heute durchgeführte Obduktion bestätigte, dass der Tod durch Gewalteinwirkung herbeigeführt wurde“, berichtet das Polizeipräsidium Niederbayern am Sonntag. Der verdächtige Lebensgefährte wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zu einem möglichen Motiv machte die Polizei zunächst keine Angaben.

− cav