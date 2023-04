Notfälle Frau nach Restaurantbesuch in Lebensgefahr

Zwei Menschen sind in einem Restaurant in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) verletzt worden - eine 40-Jährige schwer. Zuvor tranken die beiden dasselbe Getränk, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Anschließend habe die 40-Jährige über gesundheitliche Beschwerden geklagt. Sie sei am Mittwochabend in eine Spezialklinik gekommen und einen Tag später nicht in Lebensgefahr gewesen.

dpa