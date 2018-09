Kriminalität Frau nach Tod eines 65-Jährigen festgenommen

Mail an die Redaktion Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel steht in Köln. Foto: Oliver Berg/Archiv

Schwanstetten.Nach dem gewaltsamen Tod eines 65-Jährigen im mittelfränkischen Schwanstetten ist eine Frau festgenommen worden. Die 57-Jährige war am Donnerstag mit einem Auto im wenige Kilometer entfernten Schwabach unterwegs und ließ sich widerstandslos festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde am selben Tag vernommen. Den Angaben nach kannten Opfer und Tatverdächtige sich. Zeugen hatten die Leiche des Mannes nur wenige Stunden vor der Festnahme in einem Gebäude im Ortsteil Leerstetten (Landkreis Roth) gefunden. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, soll die Leiche an diesem Freitag obduziert werden.