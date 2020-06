Anzeige

Tiere Frau nimmt Kitz mit nach Hause: Anzeige Gut gemeint, schlecht gemacht: Eine Spaziergängerin im Unterallgäu wollte das Jungtier retten und trennte es von der Mutter.

Ein kleines Rehkitz liegt im hohen Gras.

Türkheim.Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 70-Jährige am Pfingstsonntag bei Türkheim mit ihren Hunden unterwegs, als sie am Wegesrand ein Rehkitz entdeckte. Weil sie befürchtete, dass andere Hunde dem Kitz gefährlich werden könnten, nahm sie . „Dies war jedoch die denkbar schlechteste Entscheidung, die die Frau treffen konnte“, teilte die Polizei mit.

Denn das wäre für Hunde kaum zu erschnüffeln und daher gut geschützt gewesen. Das Muttertier wäre vermutlich sofort zurückgekehrt, wenn sich die Spaziergängerin entfernt hätte. Da die Frau das Kitz jedoch mit nach Hause nahm, musste mit Hilfe des Jagdpächters schnell eine Auffangstation für das nun verwaiste Tier gefunden werden. Es in den Wald zurückzubringen, ist keine Alternative, da das Kitz inzwischen Menschengeruch angenommen hat und von seiner Mutter nicht mehr als das eigene erkannt werden würde. Ohne menschliches Zutun hätte das Kitz seine Mutter gar nicht verloren, betonte die Polizei.

Die vermeintliche Tierhelferin muss nun auch noch mit einer Strafanzeige wegen Jagdwilderei rechnen.