Polizei Frau ohrfeigt Zugbegleiter Die 34-Jährige rastete auf der Strecke von München nach Regensburg aus. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Mail an die Redaktion Ein Zug am Bahnhof Regensburg: Eine Frau war auf dem Bahnsteig ausgerastet; sie ohrfeigte einen Zugbegleiter. Foto: Bundespolizei, Symbolbild

Regensburg.Eine 34-Jährige aus Sachsen verpasste einem Zugbegleiter eine Ohrfeige. Jetzt erwartet sie eine Strafanzeige.

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Zug, der von München nach Regenburg fuhr, zu einem heftigen Streit zwischen der Frau und dem Zugpersonal. In Regensburg schloss der Zugbegleiter die Passagierin von der weiteren Zugfahrt aus und forderte die Bundespolizei an.

Nach der Ankunft am Hauptbahnhof stieg die 34-Jährige mit ihrem Begleiter widerstandslos aus dem Zug aus, auf dem Bahnsteig kam es dann allerdings zu weiteren Streitigkeiten mit dem Zugpersonal. Nach dem die Situation bereits bereinigt schien, ging die aggressive Frau plötzlich auf den 41-jährigen Zugbegleiter zu und schlug ihn mit der Hand ins Gesicht. Dabei wurde die Brille des Mannes beschädigt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, teilte Polizeihauptkommissar Josef Pongratz am Mittwoch mit. Der Anlass für den Streit ist nicht bekannt.

