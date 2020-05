Anzeige

Kriminalität Frau randaliert in Kirche Eine Frau hat in Schwaben während eines Gottesdienstes randaliert.

Sonthofen.Zunächst habe die 57-Jährige in der katholischen Kirche in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) ihren Rucksack umhergeworfen und andere Besucher beleidigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Später habe sie auch Polizisten angegriffen, woraufhin diese sie fesselten. Verletzte habe es bei dem Vorfall am Donnerstag nicht gegeben. Die mutmaßlich geistig verwirrte Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden.