Kriminalität Frau schlief im Wäscheschrank Eine Mitarbeiterin in einer Pension machte einen überraschenden Fund. Der Gast flüchtete, wurde aber erkannt.

Mail an die Redaktion Das Wappen der bayerischen Polizei ist auf einer Uniform zu sehen: Nach dem Tipp eines Beamten in Oberstdorf wurde eine Frau angezeigt, die in einer Pension im Schrank schlief. Foto: Peter Kneffel/dpa

Oberstdorf.Unbekannter Gast im Wäscheschrank: Eine Mitarbeiterin einer Pension in Oberstdorf hat in einem Schrank im Keller eine schlafende Frau entdeckt. Die Unbekannte flüchtete, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem die 23-jährige Angestellte die Frau beschrieben hatte, erinnerte sich ein Beamter an einen ähnlichen Fall von vor beinahe zehn Jahren. Der Vergleich eines Fotos von damals mit der Beschreibung von heute ergab demnach, dass es sich um dieselbe Frau handelte. Die wohnungslose Frau erhält eine Anzeige.

