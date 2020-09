Anzeige

Kriminalität Frau soll Partner lebensgefährlich verletzt haben Eine Frau steht im Verdacht, ihren 20 Jahre älteren Partner in Nürnberg lebensgefährlich verletzt zu haben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Nürnberg.Der 54 Jahre alte Mann sei mit augenscheinlichen Stichverletzungen vor einem Gebäude gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. An einer Tankstelle entdeckten Fahnder kurz darauf die 34 Jahre alte Lebensgefährtin des Mannes - mit Blut an ihrer Kleidung. Die Tschechin wurde am Mittwochabend festgenommen, ermittelt wird gegen sie wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Ihr Partner kam in ein Krankenhaus, wo er inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Im Laufe des Donnerstags sollte ein Richter entscheiden, ob die Verdächtige in Untersuchungshaft muss. Hintergründe der Tat blieben erst einmal unklar.