Anzeige

Kriminalität Frau soll Polizeibeamtin bespuckt haben Eine 29-jährige Frau soll in Mittelfranken zwei Polizeibeamte angegriffen und dabei einer Polizistin ins Gesicht gespuckt haben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ leuchtet am Eingangsbereich der Polizeistation. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Roßtal.Ein 54 Jahre alter Bekannter hatte sich in seiner Wohnung in Roßtal (Landkreis Fürth) heftig mit der Frau gestritten und die Polizei gerufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Polizisten sprachen am Montag einen Platzverweis gegen die Frau aus. Trotzdem kam diese immer wieder zur Wohnung zurück und ließ sich nach Polizeiangaben nicht beruhigen. Als die Beamten sie in Gewahrsam nahmen, wehrte sich die Frau den Angaben zufolge massiv, trat und schlug um sich und spuckte einer 22-jährigen Polizeibeamtin ins Gesicht.

Die Polizistin und ein 28 Jahre alter Kollege wurden durch die Attacken leicht verletzt. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.