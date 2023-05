Bahnverkehr Frau stellt sich auf Gleis: Ein Verletzter durch Notbremsung

Eine 37-Jährige hat einen Regionalexpress in Oberfranken zu einer Notbremsung gezwungen, als sie sich auf die Bahnstrecke zwischen Coburg und Neustadt stellte. Ein Fahrgast wurde dabei am Dienstagabend leicht verletzt, der Bahnverkehr war kurzzeitig gesperrt. Die Motive der Frau seien unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

dpa