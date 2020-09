Anzeige

Kriminalität Frau sticht Ehemann Küchenmesser in den Po Im Streit hat eine Frau ihrem Ehemann, von dem sie getrennt lebt, ein Küchenmesser in den Po gestochen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Coburg.Der 43-Jährige musste in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 42-Jährige. Warum die beiden sich am Mittwochabend in der Coburger Wohnung der Frau gestritten hatten, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Eine Anwohnerin entdeckte den verletzten Mann und alarmierte die Polizei.