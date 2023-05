Feuerwehreinsatz Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Aichach

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) ist eine Frau ums Leben gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten die 54 Jahre alte Bewohnerin in der Nacht zu Montag tot in ihrer Wohnung, wie ein Polizeisprecher sagte. Die restlichen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

dpa