Brände Frau stirbt in ihrem Haus: Kripo vermutet Rauchgasvergiftung Eine Frau ist in ihrem Haus in der Oberpfalz nach Erkenntnissen der Polizei an einer Rauchvergiftung gestorben.

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Schnaittenbach.Möglicherweise habe ein verrußter Kamin zum Tod der 70-Jährigen geführt, teilte die Polizei am Montag mit. Am Samstagvormittag sei eine Pflegekraft in das Haus in Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) gekommen und habe dort einen merkwürdigen Geruch festgestellt. Die Frau und ihr 67 Jahre alter Mann waren den Angaben zufolge nicht ansprechbar.

Der Mann wurde dann in benommenem Zustand mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bei der 70-Jährigen konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Amberger Kriminalpolizei stellte anschließend fest, dass das Abgasrohr des Holzofens durch Ruß verstopft war. Weitere Ermittlungen sollen zeigen, ob dies die Ursache für den Tod der Frau war.

