Unfälle Frau stirbt nach Kollision mit Straßenbahn Nach einem Zusammenstoß mit einer Münchner Straßenbahn ist eine Rentnerin ihren schweren Verletzungen erlegen.

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

München.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb die 83-Jährige am Montag, sechs Wochen nach dem Unfall, in einem Krankenhaus. Am 20. Dezember wollte die Frau eine Straße im Stadtteil Berg am Laim überqueren, auf der auch Straßenbahnen fahren.

Als sie über die Schienen ging, stieß ein Zug mit der Frau zusammen und schleifte sie nach Polizeiangaben mehrere Meter mit. Obwohl der 33-jährige Fahrer mehrfach gehupt und eine Notbremsung eingeleitet habe, konnte er den Zusammenstoß nicht verhindern. Nach der Kollision wurde die 83-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

